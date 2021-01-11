Bitcoin'de, bir gecede büyük değer kaybı
Kripto para bitcoin gece yarısı yüzde 20 değer kaybetti. 40 bin dolar bandından 33 bin 600 bandına geriledi.
|11 Ocak 2021 08:00
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Kripto para birimi Bitcoin gece ayrısı çok büyük değer kaybına uğradı. 41 bin 900 bandına kadar yükselen Bitcoin Cumartesi gecesi 40 bin dolar badına geriledi. Bu sabah 6:30'da ise 33 bin 600 bandına geriledi.
Bitocoin saat 08:00 itibariyle 35 bin 600 bandına geri geldi.
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