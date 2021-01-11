Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kızına fuhuş yaptıran babaya bıçakla saldırdı, 25 yıl hapsi isteniyor
Baba, 17 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdı, anne öğrenince yastığın altına sakladığı bıçakla babaya saldırdı
|11 Ocak 2021 07:55
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da Kibariye G. (36) ile Zafer G. (43) çiftinin 14 yaşında oğlu, 17 yaşında kızı vardı. İddiaya göre; baba kızının para karşılığında erkeklerle birlikte olmasını sağlıyordu.
Saban gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, yastığının altına sakladığı bıçakla, uyumasını beklediği Zafer G.'ye saldırdı.
Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı. Tutuklanan Kibariye G. hakkında 25 yıl hapis talep edildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
11 Ocak 2021 14:56
|Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
11 Ocak 2021 14:49
|Adnan Oktar'a bin yılı aşkın hapis cezası
11 Ocak 2021 13:20
|Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti
11 Ocak 2021 12:35
|Avukat, eşi ve stajyerinin öldüğü evde 4 muhabbet kuşu canlı bulunmuş!
11 Ocak 2021 12:03
|Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!
11 Ocak 2021 10:49
|Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
11 Ocak 2021 10:02
|Görevden alınan başkan meclis toplantısını engelledi
11 Ocak 2021 09:56
|Kavga ettiği otel sahibine sahte evrakla ceza kesti
11 Ocak 2021 09:54
|Aleyna eski sevgili kurbanı çıktı
11 Ocak 2021 09:11