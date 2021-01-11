Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki proje yeniden başlatıldı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Kıyıya çakılan kazıklar nedeniyle cami duvarlarında çatlaklar oluşmuş, yoğun tepkiler üzerine inşaat faaliyeti durdurulmuştu. "Yalı cami" özelliği taşıyan, tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin hemen önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürüyüş yolu çalışmaları başlatılması tartışma yarattı. Üsküdarlılar ve tarihçiler İstanbul'un 500 yıllık simgelerinden olan nadide yapıya sahip çıkmak için harekete geçti.

YALI ÖZELLİĞİNİ...

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, çalışma tamamlanırsa Şemsi Paşa Camii'nin "yalı cami" özelliğini kaybedeceğini söyledi. Şemsi Paşa Camii'nde 2017 durdurulan zemin çalışmalarının tekrar başlamasının gelecekte istenilmeyen kararlara zemin sağlayacağını söyleyen Şahin, "Yanlış karardan vazgeçilmesi gerekir. Mimar Sinan'ın eserine gözümüz gibi bakmalı, en ufak zarara yol açacak uygulamalardan uzak durmalıyız. Eserin özgün hali korunmalı" dedi.

Hayır Üsküdar Meclisi ve Validebağ Savunması üyeleri ise inşaatın durdurulması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Grup üyeleri, yeniden başlatılan çalışmaların Şemsi Paşa Cami'ni denizden koparacağı ve yalı cami özelliğini bozacağı dile getirildi.

BU KEZ ÇELİK

Mimar Sinan Genim, tarihi ibadethaneye bitişik yapılan yaya yolu projesinin, sadece 3-4 m'lik bir derinliğe sahip olacağını belirterek, şunları söyledi: "Mimar Sinan'ın eşsiz eserine zarar verecek bir durum olmayacağını düşünüyorum. 3 yıl önce kazık çakılarak yapılan çalışma, cami duvarlarında çatlaklara yol açmıştı ancak şimdiki çalışmalarda çelik konstrüksiyon kullanılacak. Söz konusu malzemenin zaman içinde deniz suyu ile korozyona uğrama riski bulunuyor. Çalışmalar çok dikkatli şekilde ilerlemeli. Cami duvarını zaman zaman sert dalgılar dövüyordu. Yapının duvarları denizden 4 m uzaklaşmış oluyor. Eserin yalı cami özelliğini kaybetmesi söz konusu değil. Yalı camilerin altında kayıkhanesi olur. Şemsi Paşa'da bu yok."

'YASAL SÜREÇ BAŞLATIRIZ'

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Şemsi Paşa Camisi'nin sahil kısmında yapımı devam eden yaya yolu çalışmasından ivedilikle vazgeçilmesini istedi. Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yalı camii özelliği ve 450 yıllık tarihi ile boğazın incilerinden Şemsi Paşa Camii'ne İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde, camimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, buna bağlı olarak ilgililer hakkında yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

'SÖK TAK SİSTEM'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamayla 2015 tarihli projenin yerine caminin "yalı cami" özelliğini sürdürebilmesi için sökülüp takılabilen çelik konsol sisteminin uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Deniz yönünde sökülüp takılabilen, istenildiği zaman yapıdan uzaklaştırılabilen çelik yapı sayesinde, tarihi caminin başlangıçta 10 m olan dolgusu yapılmamış sadece 2.5 m'lik ahşap yüzeye sahip, güvenli yaya geçişini sağlayacak bir uygulama amaçlanıyor. Bu uygulama sayesinde, tarihi dokuya, ağır ve sert zemin uygulaması yapılmayarak doku bütünlüğü de sağlanıyor."



