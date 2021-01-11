1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'daki depremin sesi kaydedildi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
 11 Ocak 2021 08:17
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Livaoğlu, Ankara depremine ait ürkütücü sinyalin 66 kilometre uzaklıkta Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı.

Livaoğlu depremin ses kaydını işitebilir hale dönüştürdüklerini belirterek, "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içerisinde sönümleniyor" dedi.

Ankara'da 4,5 şiddetinde deprem
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekonomistler, işsizlik rakamlarına ne dedi?
11 Ocak 2021 14:07		 Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı
11 Ocak 2021 14:04
Prof. Dr. Yunus Taş korona nedeniyle hayatını kaybetti
11 Ocak 2021 13:51		 Uzmanından, 'Üç kuralı hayatımızdan çıkarmayacağız' uyarısı
11 Ocak 2021 13:30
İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı
11 Ocak 2021 12:23		 Türkiye'nin ilk mRNA aşısının yazın kullanıma sunulması planlanıyor
11 Ocak 2021 11:52
2020'de en soğuk il Ardahan, en sıcak il Şırnak oldu
11 Ocak 2021 11:17		 Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
11 Ocak 2021 10:56
Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı
11 Ocak 2021 10:50		 Dağlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu
11 Ocak 2021 10:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:56 - Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu14:49 - Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı14:48 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti14:44 - FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı14:43 - Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak14:33 - Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız
14:28 - AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi14:18 - Valilik açıkladı: 1512 kişiye sokağa çıkma cezası verildi14:07 - Ekonomistler, işsizlik rakamlarına ne dedi?14:04 - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı14:01 - Yerli aşının kullanımı için tarih verildi14:00 - Üniversitenin ön değerlendirme sonuçlarına üç eleştiri
13:58 - Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı13:55 - Bahçeli: Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk Milletine hıyanet13:51 - Prof. Dr. Yunus Taş korona nedeniyle hayatını kaybetti13:46 - Bu ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü!13:42 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
13:30 - Uzmanından, 'Üç kuralı hayatımızdan çıkarmayacağız' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
İşte WhatsApp'ın 3 hedefi
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar
Akaryakıt fiyatlarına kur ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hava kirliliği 2
Sokağa çıkma yasağını delme çözümleri 1
ankaragücü 4
e-nabızdaki raporu google çeviride türkçeye çevirmeye çalışmak 2
telefon fiyatları 2
emekli olup çalışmak isteyenlerin emekli maaşının kesilmesi 2
Baskül 2
Her şey için,hayat için,en hakiki mürşit ilimdir,fendir 2
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 2
şaban oğlu şaban 1
SON İLANLAR
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam