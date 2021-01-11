Kızılay'dan 'vurgun' açıklaması: Duyunca hızla harekete geçtik
|11 Ocak 2021 08:34
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PAZARDA SATMIŞLAR
Aralarında eski Kızılay Sancaktepe Şube Koordinatörü Emrah Aytar'ın da bulunduğu 13 kişinin, kuruma bağışlanan 100 TIR'dan fazla giyim eşyasını semt pazarlarında sattıkları yer alıyordu. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, olayla ilgili geçen haziran ayında duyum aldıklarını ve hızla harekete geçtiklerini vurguladı. Olaya adı karışan kişilerin kurumla ilişkilerinin kesildiğini bildiren Kınık, sürecin takibi için de bir komisyon oluşturulduğunu kaydetti.
SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Dava açıldığını, sanıklardan bazılarının tutuklandığını kaydeden Kınık "Bu süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Kızılay için "İyiliğimizin Çınar'ı, merhametin amiral gemisi" benzetmesinde bulunan Kınık, olası suistimal, usulsüzlük veya yolsuzluk gibi durumlara karşı gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının öncelikli olarak Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
13 KİŞİ YARGILANIYOR
Kızılay Sancaktepe Şube'den bazı görevlilerin de aralarında olduğu 13 kişiye ilişkin soruşturma geçen yıl ocak ayında başlatılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası, 19 Haziran'da operasyon için düğmeye basılmıştı. Emrah Aytar ile babası İsmail Hakkı Aytar'ın tutuklu olduğu 13 sanıklı davanın yargılaması İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
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