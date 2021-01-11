Bir banka normal mesaiye geçti
Garanti BBVA, müşterilerine yaptığı bildirimle esnek çalışmayı sonlandırıp, normal mesaiye geçtiğini duyurdu
|11 Ocak 2021 09:04
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