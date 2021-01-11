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WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak

WhatsApp, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyenlerin şartları kabul etmesi gerektiği yinelendi. Güncellemenin Facebook ile veri paylaşımını değiştirmediği öne sürüldü ve mesajlaşmaların uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ettiği ifade edildi.
 11 Ocak 2021 09:09
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WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak'ta 'gizlilik ilkesi'ni güncelledi. Yeni güncellemeyle, önemli kişisel bilgilerin de Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verildi. Bu kuralın AB ülkeleri için geçerli olmadığı da açıklandı. Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için belirlenen tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor. Bu gelişme üzerine tepki amacıyla kullanıcılar alternatif arayışlara girmeye başladı, yeni uygulamalar telefonlara indirildi.

'ALIŞVERİŞİ KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Tepkilerin büyümesinin ardından WhatsApp, gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kullanıcıların uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam edileceği öne sürülen açıklamada şöyle denildi: "WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz."

SORU-YANIT LİSTESİ

Ayrıca WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart'ın açıklamalarıyla bir soru cevap listesi de hazırlandı. Soru ve yanıtlar şöyle:

- Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile olan ilişkisini nasıl etkiliyor?

WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.

- Facebook'un bu güncelleme ile WhatsApp mesajlarına erişimi olacak mı?

WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bu içerikleri göremez. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuyabilirsiniz.

- Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye'deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor.

- WhatsApp'ın bu güncellemedeki amacı nedir?

Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

- 8 Şubat'ta ne olacak?

Güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmeleri mümkün olacaktır.
Memurlar.Net
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