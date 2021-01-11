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Aleyna eski sevgili kurbanı çıktı

Denizli'de evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Aleyna, Manisa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
 11 Ocak 2021 09:11
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Aleyna eski sevgili kurbanı çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı, tutuklandı. Yunus Emre mahallesindeki apart dairede yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, önceki gün durumu polise bildirdi. Ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

DÖVMESİ ELE VERDİ

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSTE İTİRAF ETTİ

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.
Sabah
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