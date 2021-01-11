İBB'de işçi çıkarma işlemi devam ediyor
|11 Ocak 2021 09:12
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde mobbing ve işçi kıyımı devam ediyor. İddiaya göre İBB iştiraklerinden BELTUR bünyesinde Beyaz Gezi programı çerçevesinde yıllarca çalışan 100 personel 'artık Beyaz Gezi programı yapılmayacak' denilerek çıkartıldı.
Bunlardan 60'ı buldukları referansla işe geri alınıyor. Ancak 40 kişiye ise, insan kaynaklarınca 'daha sonra başka iştirakler üzerinden çalışmaya devam edeceksiniz' denilerek imza attırıldı. Fakat SGK'ya istifa olarak girilerek 40 kişi bir anda işsiz kaldı. Seyyar Beyaz Masa olarak bilinen Mobil Nokta adındaki hizmet işinde de benzer şekilde 40 kişi, 31 Aralık itibariyle mobil nokta ihalesi bittiği gerekçesiyle işten uzaklaştırılıyor.
Personele '1 ay sonra sizi Kültür A.Ş. üzerinden işe tekrar alacağız' denildi. İşsiz kalmaktan korkan personel, 1 aylık dava açma süresi içinde mahkemeye gitmelerini önlenmek amacıyla oyalandıklarını düşünüyor.
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