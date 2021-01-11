İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti 367 TL'ye yükseldi
|11 Ocak 2021 09:21
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İstanbul-İzmir otoyolu ücretinin 367 TL'ye çıkmasının ardından yapılan fiyat karşılaştırmaları, 170.98 TL'ye mal olan uçakla seyahatin yarı yarıya daha ucuz olduğunu ortaya çıkardı.
Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, 11 milyar dolara (89 milyar 836 milyon 690 bin lira) mal olan asma köprülü, 3 tünel, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük ile 179 köprünün bulunduğu 426 kilometrelik İstanbul-İzmir seyahati, artan köprü ücretinin yanı sıra ortalama 250-350 TL'lik yakıt masrafları da eklendiğinde ortalama 700 TL'ye kadar yükselebiliyor. Yolda geçen zaman, yol boyu yiyecek, içecek ve aracın zorunlu yağ ile zorunlu diğer masraflar göz önüne alındığı zaman bu rakamın çok daha yükseklere çıktığı gözleniyor.
Berlin'e gidilebilir
Paralı otoyol, köprü ve tünellere ödenen ücretler kıyaslandığında bazı hatlardaki uçak tarifelerinin çok daha ucuz olduğu belirlendi. Örneğin uçakla İzmir- Adana 81 TL, İzmir-Antalya 94 TL, İzmir-Samsun 103 TL, İzmir-Kayseri 106 TL. Karayoluyla gidilecek olsa yakıt, diğer gider ve ücretli yollar hesaba katıldığında bunun kaç kat daha fazlası olduğu ortaya çıkıyor. Yine 367 liralık İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti karşılığında İstanbul'dan Bükreş'e 360 TL'ye, Berlin'e 367 TL'ye Münih'e ise 362 TL'ye uçakla gitmek mümkün.
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