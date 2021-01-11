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Sağlık Bakanlığı görevden çekilme yasağını esnetti

Sağlık Bakanlığı 8 Ocak 2921 tarihli, tüm birimlere gönderdiği yazısında, görevde çekilme yasağını esnettiğini belirtti.
 11 Ocak 2021 09:37
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Sağlık Bakanlığı görevden çekilme yasağını esnetti

Sağlık Bakanlığının 8 Ocak 2021 tarihli yazısına göre TUS, EUS, yandan sınavı, KPSS gibi personel alım sınavlarıyla başka bir kadroya atanmaya hak kazananların ayrılışlarına müsaade edileceği belirtildi.

Memurlar.Net
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