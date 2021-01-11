BTCTurk ve Paribu gibi siteler çöktü

Son zamanlarda Bitcoin'in sert hareketlerinden sonra tüm borsalarda bir takım aksaklıklar oluyor. Dünyanın en büyük borsalarından olan Binance ve Coinbase gibi borsalar bile son zamanlardaki talep patlamasından dolayı erişim problemleri yaşarken yerli borsalarda da durum pek farklı değil.

Bugün Bitcoin'in 35.000 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşadığı sırada özellikle yerli borsaların bazıları servis dışı kaldı. Yatırımcılar alım satım yapmak için platformlara giremezken bazı borsalarda saatler geçmesine rağmen hala erişim sıkıntıları olduğu görülüyor.

BTCTurk ve Paribu gibi Türkiye'nin önde gelen kripto para borsaları da dahil birçok borsada sıkıntılar yaşanırken burada işlem yapan yatırımcılar sosyal medya hesaplarından "mağduriyetimiz nasıl giderilecek, bu borsaları dava edebilir miyiz?" şeklinde sorular sormaya başladı.