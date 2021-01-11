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81 milyarlık ödeme için yeni program devrede

Hükümetin devreye aldığı yeni ekonomik programlarda rakamlar ortaya çıktı. Bu kapsamda 81 milyarlık sosyal destek sağlandı. Yaşlı, kronik hasta, evde bakım gibi birçok başlıkta devlet yardımları ve destekleri arttı. 81.2 milyar liralık sosyal destek programı devreye alındı. İşte ekonomik reformların birbiri ardına geldiği ve özellikle pandemi döneminde kimsenin mağdur edilmeden yapılmasına özen gösterilen destek ve ödemelerle ilgili son dakika ayrıntıları
 11 Ocak 2021 09:43
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81 milyarlık ödeme için yeni program devrede

Hükümet, bu yıl için 81.2 milyar liralık sosyal destek programını devreye aldı. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti, engelli, yaşlı, kronik hastalık yardımları, evde bakım hizmeti ve korumalı işyeri ödemeleri başta olmak üzere birçok başlıkta devlet yardımları ve destekleri arttı. Her bir çocuk için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri bin 161 liraya, engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek için hayata geçirdiği korumalı işyerleri için kişi başına ödenen aylık tutar ve engelli aylığı 914 liraya, evde bakım ücreti bin 657 liraya, yaşlığı aylığı 763 liraya çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19'la mücadele edilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarların artırıldığını açıkladı.

BÜTÇE KAYNAKLARI ARTTI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlamadan koruyor, mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında artan bütçe kaynaklarının rolü büyük" dedi. Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre yeni sosyal destek, yardım tutarları şöyle:

YAŞLI, ENGELLİ AYLIKLARI ARTTI: Yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarı artırıldı. Bu yılın ilk altı aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 lira oldu. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığı 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığı 914 liraya, engelli yakını aylığı 609 liraya çıkarıldı. İhtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarı da bin 657 lira oldu.

ÇOCUK BAŞINA BİN 161 LİRA: Bu ay itibariyle 131 bin çocuğa 149 milyon lira tutarında sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemesi yapıldı. Çocukların aile yanında desteklenerek aile bütünlüğünün korunmasını amaçlayan program kapsamında çocuk başına yapılan destek tutarı bin 161 lira oldu. Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla yaşama geçirilen korumalı işyeri modeli ile her bir engelli için ödenen aylık tutarı da 914 liraya çıktı.

14 YILDA 55.6 MİLYAR ÖDEME YAPILDI

Hükümet, 2006 yılında başlatılan evde bakım desteği kapsamında bugüne kadar ailelere toplam 55 milyar 649 milyon lira destek sağladı. Evde bakım yardımı, evde bakıma destek, gündüzlü bakım ve kuruluşlarda yatılı bakım hizmet modelleriyle tüm kesimin ihtiyaçlarına yanıt veriliyor. Bugün itibarıyla 386 bakım merkezinde 29 bin engelli vatandaşa hizmet veriliyor. Bu yıl evde bakım maaşı alınabilmesi için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin bin 705 lirayı geçmemesi gerekiyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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