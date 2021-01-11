Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
|11 Ocak 2021 09:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11- 17 Ocak 2021 tarihlerine ait haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarına iç ve batı kesimlerde yer yer altına inmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan tahminlere göre, İstanbul'da 15 Ocak 2021 Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.15 Ocak'ta en düşük hava sıcaklığı 1, en yüksek ise 6 derece olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denilmişti.
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