Görevden alınan başkan meclis toplantısını engelledi
|11 Ocak 2021 09:56
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6 Ocak günü yapılması gereken meclis toplantısı öncesi ise üyelere "Başkan Hasan Yapakçı'nın şehir dışında bulunması nedeniyle yapılması planlanan Meclis toplantısı iptal edilmiştir" mesajı gönderildi. Bunun üzerine, Başkan Yapakçı'da dahil CHP ve İYİ Partili üyelerden hiç biri meclise gelmedi.
Mecliste hazır bulunan AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Erdek halkına karşı yapılan büyük ayıbın altında, görevden alındıktan sonra sosyal medya hesaplarından, "Ben bitti demeden bitmez" şeklinde ilginç mesajlar paylaşan Hüseyin Sarı'nın olduğu belirtildi. Durumu tutanak altına alan Cumhur İttifakı Meclis üyeleri, "Birilerinin lafına bakarak atılan yalan bir mesajla meclis engellenmiştir.
Erdek halkı hizmet bekliyor. Ücretlerini alamayan belediye çalışanlarımız var. Bütün bunlara rağmen halk yok sayılıyor" dedi.
Muharrem Doğantez
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