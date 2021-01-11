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Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
|11 Ocak 2021 10:02
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Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Ramazan Toprak, eksi 460 kodunda gerçekleştirilen nakliyat işlemi sırasında yaşanan kazada yaralandı.
Mesai arkadaşlarının ocaktan ağır yaralı çıkardığı ağır yaralı Toprak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi kurtarılamadı.
TTK'ye 2006 yılında girdiği belirtilen Toprak'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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