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Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama

Binlerce öğretmenin merakla beklediği atamalarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yaptı. Kısa sürede takvimin netleşeceğini söyleyen Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi
 11 Ocak 2021 10:12
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Kürdi'ye konuk oldu. Öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Binlerce öğretmenin merakla beklediği atama takvimine ilişkin Bakan Selçuk bilgi paylaştı.

Öğretmen atama dağılımının ihtiyaçlara göre belirlendiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

"Sonra branş dağılımını açıklayacağız"

Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

Atama takvimi ne zaman açıklanacak?

Bakan Selçuk 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Selçuk, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

Emine Kaplan
TRT
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