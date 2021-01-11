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Cumhuriyet, manşetten tekzip yayınlamak zorunda kaldı

Cumhuriyet Gazetesi, avukat Mustafa Doğan İnal'la ilgili haberlerden dolayı manşetten tekzip yayımlamak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan avukat İnal "Cumhuriyetin bugünkü manşeti çok anlamlı...Yok öyle yalan ve iftiralar yazıp insanları zan altında bırakmak. Mahkeme kararıyla yalan ve iftiranız tescillendi..." dedi.
 11 Ocak 2021 11:00
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Cumhuriyet, manşetten tekzip yayınlamak zorunda kaldı

Cumhuriyet Gazetesi, Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ın kitaplarından yaptığı alıntıyla avukat Mustafa Doğan İnal'ı suçlayan bir haber yayına almıştı.

Mustafa Doğan İnal'ın başvurusu üzerine, Cumhuriyet gazetesi manşetten tekzip yayınlamak zorunda kaldı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan avukat İnal "Cumhuriyetin bugünkü manşeti çok anlamlı...Yok öyle yalan ve iftiralar yazıp insanları zan altında bırakmak. Mahkeme kararıyla yalan ve iftiranız tescillendi..." dedi.
Memurlar.Net
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