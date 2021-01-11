İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
|11 Ocak 2021 11:07
|+Aa- Yazdır
Adana'da iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulunduğu ileri sürülen eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir ile birlikte toplam 23 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet ve irtikap' suçlarından gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen eski başkan Kadir Aydar imar müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.
Rüşvet iddialarıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. CHP'li Kadir Aydar'ın kendi partisinden olanlardan rüşvet almadıkları da ifadelere yansıdı.
SUZAN ŞAHİN DEVREYE GİRDİ
Aydar'ın ilçede imara aykırı davranarak iş yerini büyüten kömür işletme firmasına Hatay vekili ve aynı zamanda avukat olan Suzan Şahin'in devreye girmesiyle rüşvet almadığı dosyaya girdi.
"BİZİM PARTİDEN, BUNLARI GÖRMEYİN"
Tutuklanan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde, "Kömür satışı yapan iş yeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, 'Bu bizim partiden. Bunları görmeyin' dedi. Kadir Aydar bana, 'Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın' diyerek talimat verdi, ancak hiçbir zaman evrak gelmedi." dediği öğrenildi.
"GÖRÜŞMEMİZ OLDU"
Ceyhan Belediye İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde yer alan suçlamalara yönelik Kadir Aydar, "Evet, vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey demedi. Aramızda Gül Derya Demir'in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz." diyerek kendisini savunduğu ileri sürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rüşvet operasyonu detayları: 250 milyon TL haksız kazanç sağlanmış
25 Aralık 2020 10:10
|Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
24 Aralık 2020 05:08
|Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
23 Aralık 2020 13:06
|Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
19 Aralık 2020 08:13
|Kocaeli'de kamuyu zarara uğratan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı
28 Kasım 2020 14:14
|Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
24 Kasım 2020 11:45
|Kamuyu zarar uğratan 70 şüpheliye 13 ilde operasyon
24 Kasım 2020 09:13
|Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
23 Kasım 2020 10:01
|Belediye Başkanı, 'huzur hakkı'nı bağış olarak göstermiş
21 Kasım 2020 11:40
|'İBB, litresi 15 TL olan dezenfektanı 5 katı fiyatla aldı'
20 Kasım 2020 13:44