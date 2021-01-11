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İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı

Adana'da geçen ay "rüşvet" suçundan tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İmara aykırı davrananlara CHP'li oldukları için ceza yazılmadı.
 11 Ocak 2021 11:07
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İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı

Adana'da iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulunduğu ileri sürülen eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir ile birlikte toplam 23 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet ve irtikap' suçlarından gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen eski başkan Kadir Aydar imar müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Rüşvet iddialarıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. CHP'li Kadir Aydar'ın kendi partisinden olanlardan rüşvet almadıkları da ifadelere yansıdı.

SUZAN ŞAHİN DEVREYE GİRDİ

Aydar'ın ilçede imara aykırı davranarak iş yerini büyüten kömür işletme firmasına Hatay vekili ve aynı zamanda avukat olan Suzan Şahin'in devreye girmesiyle rüşvet almadığı dosyaya girdi.

"BİZİM PARTİDEN, BUNLARI GÖRMEYİN"

Tutuklanan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde, "Kömür satışı yapan iş yeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, 'Bu bizim partiden. Bunları görmeyin' dedi. Kadir Aydar bana, 'Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın' diyerek talimat verdi, ancak hiçbir zaman evrak gelmedi." dediği öğrenildi.

"GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Ceyhan Belediye İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde yer alan suçlamalara yönelik Kadir Aydar, "Evet, vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey demedi. Aramızda Gül Derya Demir'in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz." diyerek kendisini savunduğu ileri sürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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