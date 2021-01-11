11. 'İbrahim Keresteci Basın Ödülleri' sahiplerini buldu

Payitaht Abdülhamit dizisinde canlandırdığı 'Tahsin Paşa' karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 11. "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" Töreni, TRT 1 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması 1'incisi Hafız Muhammed Taha Yıldızhan'ın Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Sendikal çalışmalar esnasında 2010 yılında geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri Merhum İbrahim Keresteci Başkanımız anısına düzenlenen programda ve bu sene genç yaşta hayatını kaybeden evladı M. Talha Keresteci anısına hazırlanan kısa belgeselde izleyicilerle buluştu.

USLU: "PANDEMİ SÜRECİNDE FEDAKARCA MİLLETİMİZE HİZMET EDEN YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pandemi nedeniyle bu seneki ödül töreninde birçok bakımdan ilklerin yaşandığını ifade eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "2019 yılının son aylarından itibaren dünyayı kasıp kavuran bir pandeminin getirdiği olağanüstü şartlarda programımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar tüm programlarımızı salonlarda yüz yüze gerçekleştirdik, bugün ise online bir program gerçekleştirmek durumundayız. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız, Yerel Yönetimlerde çalışan Zabıta, İtfaiye, Sosyal destek grubunda çalışan kardeşlerimiz çok zorlu şartlar altında Milletimize hizmet ettiler. Bu vesileyle kendilerine hassaten teşekkür ediyorum."

GENEL BAŞKAN USLU: "SÖZLEŞMELİ PERSONELE ACİL KADRO VERİLMELİ!"

Sözleşmeli personellerin yaşadıkların sıkıntının giderilmesi için biran önce kadro verilmesi gerektiğini ifade eden Genel Başkan Uslu, "En zor, en kritik ve en acil olan konu ise sözleşmeli personel olarak görev yapan kardeşlerimiz. Yerel yönetimlerde birçok sıkıntımız var ancak en kriz halini almış durum sözleşmeli durumudur. İşleriyle ve ekmekleriyle oynanıyor. Her daim sözleşmeli kardeşlerimizin yanında olduk. Alanda, masada, medyada, davalarda, soruşturma açılmasında bütün mücadeleyi yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Adana'da, Odunpazarında, İzmit'te, Antalya'da, Batman'da, Esenyurt'ta, Bolu'da, Elmadağ'da, Bozüyük'te eylemler yaptık. Ankara Adliyesi önünde suç duyurusunda bulunduk. İçişleri Bakanlığı'na soruşturma açılması için başvuruda bulunduk. 'Sözleşmeliliğe Son' şurası düzenledik. Bu krizin derinliğini ve çözüm önerilerimizi tespit ettik. Bu krizin işinden edilmiş bütün sözleşmelilere kadro verilerek sonlanması lazım. Bu kardeşlerimiz yetişmiş donanımlı vatan evlatları. Devletimizin bütün kademelerinde bu problemi dile getirdik. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Sözleşmeli kardeşlerimiz işlerine dönene kadar mücadelemiz devam edecek. Bu krizi çözümü ancak kadro ile mümkündür." dedi.

BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI USLU: "AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ ASLINDA RÜCU ETTİ"

Ayasofya'nın açılması ve işgal altındaki Karabağ topraklarının kurtarılması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, "Yıllardır hasretle beklediğimiz, kapısına kadar gidip kaldırımlarında sabah namazları kıldığımız ve 'Ayasofya açılsın zincirler kırılsın' diye haykırdığımız dönemlerden sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tekrar ibadete açıldı, aslına rücu etti. Emeği geçenlere hassaten teşekkür ediyorum. Tek millet, iki devlet, kardeşimiz can Azerbaycan'ımızın, Milletimizin topraklarının işgal atındaki toprakların Karabağ'ın tekrar Milletimize fethiyle kavuşması bizleri hem Türkiye'mizi hem can Azerbaycan'ımızı oldukça mutlu etmiştir. Bu zaferde de Şehid olanlarda Allah'tan (c.c.) rahmet diliyor. Gazi olanlara da minnet duygusuyla şükranlarımızı bildiriyorum. Bugünlerde de bir bakıyoruz ki ipleri dışarıdan tutulan kuklalar kuklacıların emriyle yeni senaryolar yazmaya çalışıyorlar. Allah'ın (c.c.) izniyle Milletimiz bu tip engellerin hepsini aştığı gibi bu engelleri de aşacaktır. Hiç kimse heveslenmesin, Kurtuluş savaşında, Çanakkale de, Bedir de, 15 Temmuz da neyse yine en şiddetli şekilde cevaplarını alırlar, alacaklardır." şeklinde konuştu.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN, "EMEK MÜCADELESİNDE BEM-BİR-SEN'E NİCE 27 YILLAR DİLİYORUM"

Törene online bağlantı ile katılarak konuşmalarını gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Bem-Bir-Sen'imizi sendikamızın kuruluşunun 27. yıldönümünde, rahmetli İbrahim Keresteci başkanımızın vefatının 11'inci sene-i devriyesinde bu tip bir programla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla anıyor olmaları son derece kıymetli. Ben bu açıdan Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Levent Uslu'nun şahsında emek veren tüm yönetim kurulumuzu ve emeği olan tüm emekçi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle de İbrahim Keresteci başkanımızı ve bu sene ahirete uğurladığımız evladı Talha Keresteci kardeşimizi de rahmetle anıyorum. Bem-Bir-Sen'imiz Türkiye'de çalışmalarıyla, kazanımlarıyla örgütlü mücadelesiyle marka sendikalarımızdan. Her türlü zorluğa rağmen büyüme pratiğini sürdürdüğünü, mobbinge, yıldırmaya ve muhatap değişikliğinden sonra oluşan art niyetli yaklaşımlara rağmen bir kale gibi yolculuğuna devam ettiğini ifade ediyorum. Emek mücadelesinde Bem-Bir-Sen'e nice 27 yıllar diliyorum. Bu program vesilesiyle ödül alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor. Tüm basın çalışılanlarımızın çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Ödül almaya hak kazanan basın mensuplarının belirlenmesinde ve ödül töreninde emekleri geçen Jüri heyeti adına konuşmalarını gerçekleştiren Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise, "Türkiye'nin yeni normalinde sanal olarak yapılan bu ödül töreninin hazırlıkları da sanal bir şekilde oldu. Biz jüri üyeleri olarak 12 online toplantı gerçekleştirdik. İbrahim Keresteci 11'inci Basın Ödülleri'nin anlamına layık bir şekilde yerini bulabilmesi için titiz bir çalışma yürüttük. İbrahim Keresteci kardeşimizin adını böyle bir güzel organizasyonla yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ödül almaya hak kazanan kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. 15 başarılı gazeteciye daha önce takdim edilen ödülleri online olarak tevdi edildi. Ödül törenine bağlanan ve pandemi koşullarına uygun bir şekilde stüdyoda bulunan basın mensupları teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi. Tören online olarak alınan hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

11'inci İbrahim Keresteci Ödülleri Töreninde ödül almaya hak kazanan basın mensupları ise şu şekilde sıralandı;

İBRAHİM KERESTECİ ÖZEL ÖDÜLÜ - Ahmet Kekeç-Star Gazetesi

DOSYA HABER ÖDÜLÜ - Kemal Gümüş-TRT

ÇALIŞMA HAYATINA KATKI ÖDÜLÜ - Ahmet Zeki Gayberi-Milat Gazetesi

KÖŞE YAZARI ÖDÜLÜ - Mahmut Övür-Sabah Gazetesi

RÖPORTAJ ÖDÜLÜ - Nuriye Çakmak Çelik- gzt.com

TV TOPLUMSAL FAYDA PROGRAMI ÖDÜLÜ - Yağız Şenkal-NTV

BELGESEL ÖDÜLÜ - TRT-Korona Belgeseli

TV ANALİZ PROGRAMI ÖDÜLÜ - Taha Dağlı-Ülke TV

İNTERNET HABER ÖDÜLÜ - Serkan Fıçıcı-Akşam WebTV

ARAŞTIRMA GAZETECİLİK ÖDÜLÜ - Nazif Karaman-Sabah Gazetesi

VEFA ÖDÜLÜ - Mustafa Kutlu

YILIN FOTOĞRAFI ÖDÜLÜ - İsa Terli-Anadolu Ajansı

YEREL MEDYA ÖDÜLÜ - Yaşar Toy-KON TV

GÖRÜNTÜLÜ HABER ÖDÜLÜ - Arif Cömert-Anadolu Ajansı

DİPLOMASİ HABER ÖDÜLÜ - Döndü Sarıışık-TRT Brüksel