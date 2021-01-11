SSB Başkanı Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 ve ANKA silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) dost ve kardeş ülkelerin de kullandığı en önemli sistemler arasında olduğunu belirterek, "Çeşitli sınıflarda kullandığımız İHA'larımıza ek olarak geçtiğimiz yıl, kamikaze mini İHA KARGU-2 ve silahlı mini/mikro İHA SONGAR'ı da güvenlik güçlerimiz ilk kez kullanmaya başladı. İHA alanındaki bu çalışmalar dünyada bizi bu alanda ilk 3-4 ülke arasına yani bir anlamda lider sınıfına yükseltti." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yapılan "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2020 hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını ifade eden Demir, karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için yeni teslimatlar gerçekleştirdiklerini ve yeni projelere başladıklarını söyledi.

Demir, geçen yıl platform üretiminden hava savunma sistemlerine, silah, mühimmat ve füze üretimlerinden elektronik harp ve radar sistemlerine, haberleşme ve bilgi teknolojilerinden motor sistemlerine, askeri ekipman ve teçhizat üretiminden Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerine kadar, her alanda hiçbir boşluk bırakmadan çalıştıklarına işaret ederek, "Bütün bunları gizli-açık çeşitli ambargolara rağmen yaptığımızı da hatırlatmak isterim. İnşallah 2021 yılında hedeflerimizi daha da büyüterek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Akıncı Taarruzi İHA'nın geçen yıl seri üretime hazır hale geldiğini vurgulayan Demir, ikinci prototipin de ilk uçuşunun yapıldığını bildirdi.

Demir, şu bilgileri verdi:

"Üçüncü prototip üzerinde çalışmalar devam ediyor. Aksungur SİHA'nın seri üretim faaliyeti başladı. Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'larımız sadece bizim değil, dost ve kardeş ülkelerimizin de kullandığı en önemli silahlardan biri oldu. Çeşitli sınıflarda kullandığımız İHA'larımıza ek olarak geçtiğimiz yıl, kamikaze mini İHA KARGU-2 ve silahlı mini/mikro İHA SONGAR'ı da güvenlik güçlerimiz ilk kez kullanmaya başladı. İHA alanındaki bu çalışmalar dünyada bizi bu alanda ilk 3-4 ülke arasına yani bir anlamda lider sınıfına yükseltti."

- "Uydu fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz"

Demir, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi kapsamında fırlatılan ilk yerli sonda roketinin 130 kilometre irtifaya yükselerek uzaya çıkan ilk Türk aracı olduğunu belirterek, "Türksat 5A'yı uzaya gönderdiğimiz şu günlerde bu projenin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Biz sadece uydularımızı yerli-milli yapma hedefinde değiliz, bu uyduları uzaya gönderecek fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz. Yani ileride bu uyduları bir başka ülkeden değil, kendi ülkemizden de fırlatma imkanına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetlerinin muharip unsuru F-16'ların yapısal iyileştirmelerine başladıklarını ve ilk iki F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesini tamamlayarak teslim ettiklerini kaydeden Demir, Milli Muharip Uçağı'nın (MMU) tasarım faaliyeti ve rüzgar tüneli testlerine devam ettiklerini, alt sistemlerin seçimlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Demir, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+'yı envantere girmeye hazır hale getirdiklerini, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O+'nın rutin testlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "Sungur'un envantere girmesi için son aşamaya gelindi"

İsmail Demir, portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilecek Sungur Hava Savunma Sistemi'nin envantere girmesi için de son aşamaya geldiklerini bildirdi.

İlk milli gemi savar füzesi ATMACA'nın testlerinde sona geldiklerini ve envantere alma sürecine başladıklarını ifade eden Demir, "TRG-230 Füze Sistemi'ne lazer arayıcı başlık entegre edilerek, İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek şekilde TRLG-230 Füze Sistemi'ni geliştirdik. Roket ve füze sistemlerinde kullanılan patlayıcılarda yurt dışı bağımlılığını azaltacak ROKETSAN bünyesinde Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi'ni hizmete aldık." dedi.

Demir, terörle mücadele en önemli tehditlerden biri olan el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsamında farklı teknik özelliklerde araç, sırt ve çanta tipi karıştırıcı ve köreltici sistemlerin teslimatlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, özellikle geçen yıl ilk kez kullanıma sunulan makineli tüfekler için kesintisiz atış imkanı sağlayan taşınabilir mühimmat sistemleri ve ergonomik el bombası ekipmanlarının, gerek pratik gerek yerli-milli olması açısından önemli olduğunu anlattı.

Envanterdeki FIRAT M60T ve Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonuna hız verdiklerini de dile getiren Demir, ülkede bir ilk olacak yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ları, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.

- Radar, haberleşme ve görüntülemede milli sistemler

Demir, elektronik harp, radar, haberleşme, görüntüleme gibi unsurları yerli ve milli olarak karşılamak amacıyla başlatılan çeşitli projeleri de geçen yıl tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"F-16 uçaklarımıza Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi entegre ettik. SİHA'larımızda kullandığımız ve geçtiğimiz yıl açık şekilde ambargoya maruz kaldığımız CATS kameralarımızı seri üretime geçirdik, gelişmiş versiyonuna başladık. Ar-Ge projeleri kapsamında, katmanlı imalat, malzeme, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka ve otonomi, geniş bant mobil haberleşme ve harp sistemleri, enerjik malzemeler, KBRN ve RF teknolojileri konularında çeşitli seviyelerde teknoloji çalışmalarına devam ettik. Ülkemizde ilk kez Siber Güvenlik Haftası düzenlenerek, yerli-milli siber güvenliğin önemini en üst düzeyde ele aldık. Savunma sanayimizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacı için oluşturduğumuz Vizyoner Genç, Savunma Sanayii Akademi ve Roboik gibi platformlar ve paydaşı olduğumuz TEKNOFEST ile gençlerimizin bu alana duyduğu ilginin artmasına destek olduk."

- "Savunma sanayisindeki tecrübe sağlık sektörüne aktarıldı"

Savunma sanayisinde edindikleri tecrübeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörüne de aktardıklarını hatırlatan Demir, "İhtiyaç duyulan alanlarda yeni Ar-Ge projeleri başlattık, mevcut projeleri hızlandırdık. Yerli solunum cihazı hayata geçirildi. İlk yerli MR cihazı, mobil dijital röntgen cihazı, milli kalp akciğer pompası, otomatik harici defibrilatör cihazının daha gelişmiş versiyonu gibi çalışmalar hızlandı." dedi.

Demir, "dual-use" olarak bilinen teknolojilerin hem askeri hem sivil amaçlı olarak çift yönlü kullanılmasına dair çeşitli projelere hız verdiklerini ifade ederek, dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerini yerli imkanlarla üretmeyi amaçladıkları Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi'ni Ticaret Bakanlığı için başlattıklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için yürütülen Elektronik Beton İzleme Sistemi Projesi kapsamında teslimatları gerçekleştirdiklerini belirten Demir, TBMM Oylama Sistemi Projesi'nde ilk fazı bitirdiklerini ve Yüksek Seçim Kurulu için Veri Merkezi Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.