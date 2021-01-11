Deva Partisi Başkanlık Kurulu belirlendi
|11 Ocak 2021 11:58
|+Aa- Yazdır
Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Yönetim Kurulu, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında toplanarak, 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi.
Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel."
Toplantıda, Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu ve Kerem Altun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi olurken, Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu ve Cem Avşar da Babacan tarafından başdanışman olarak görevlendirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'
11 Ocak 2021 15:02
|Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti
11 Ocak 2021 14:48
|AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi
11 Ocak 2021 14:28
|Bahçeli: Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk Milletine hıyanet
11 Ocak 2021 13:55
|Erdoğan'dan talimat: Grup ve Genel Merkez, yasalar için birlikte çalışın
11 Ocak 2021 07:15
|Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün... Gündem normalleşme
11 Ocak 2021 06:50
|BAE'li Bakan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini söyledi
11 Ocak 2021 00:34
|Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı
11 Ocak 2021 00:12
|11 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
11 Ocak 2021 00:01
|Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnunuz
10 Ocak 2021 23:52