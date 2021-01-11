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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Ocak 2021 12:09
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,45607,4570
Avro9,08209,0830
Sterlin10,043010,0930
ANKARA
ABD Doları7,42607,5060
Avro9,04209,1220
Sterlin9,983010,1930
Anadolu Ajansı
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