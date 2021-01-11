1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü
 11 Ocak 2021 12:33
+Aa- Yazdır
Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, doktor Hacer D. ile avukatı ve tutuksuz sanık Cebrail Can K. katılmazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, 19 Nisan'a ertelendi.

Sanık Cebrail Can K'nin avukatı Kifayet Dağaçıkan, gazetecilere, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, "Mağdur vekilinin mazeret gönderdiği görüldü. Duruşma 19 Nisan'a ertelendi. Sanığın tekrar rapor alması için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna iletildi. Rapor geldikten sonra bir yorum yapılması gerekmektedir." dedi.

Sanık Cebrail Can K. hakkında, Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor Hacer D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla, "hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı
07 Ocak 2021 20:39		 Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden zanlının cezası belli oldu
07 Ocak 2021 18:16
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1'i avukat 6 kişi tutuklandı
06 Ocak 2021 23:50		 Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a 'hakaret' davasında mahkemeden skandal karar
06 Ocak 2021 17:51
Eczanedeki pompalı dehşetin cezası belli oldu
06 Ocak 2021 14:20		 Hrant Dink cinayetine davasında mütalaaya karşı savunmalar alınıyor
06 Ocak 2021 11:20
Ceza davalarında yüzde 85 uzlaşma
05 Ocak 2021 08:19		 2 gencin arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
03 Ocak 2021 21:05
Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı
31 Aralık 2020 22:32		 'Futbolda şike' soruşturmasında 2 sanığa hapis cezası
30 Aralık 2020 18:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:02 - 'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'14:56 - Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu14:49 - Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı14:48 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti14:44 - FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı14:43 - Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
14:33 - Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız14:28 - AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi14:18 - Valilik açıkladı: 1512 kişiye sokağa çıkma cezası verildi14:07 - Ekonomistler, işsizlik rakamlarına ne dedi?14:04 - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı14:01 - Yerli aşının kullanımı için tarih verildi
14:00 - Üniversitenin ön değerlendirme sonuçlarına üç eleştiri13:58 - Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı13:55 - Bahçeli: Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk Milletine hıyanet13:51 - Prof. Dr. Yunus Taş korona nedeniyle hayatını kaybetti13:46 - Bu ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü!
13:42 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
İşte WhatsApp'ın 3 hedefi
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar
Akaryakıt fiyatlarına kur ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telegram 1
Her şey için,hayat için,en hakiki mürşit ilimdir,fendir 2
gram altın 1
lahana 1
dağ başında sekiz sene 5
hava kirliliği 2
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 2
format at düzelir 1
Baskül 2
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 1
SON İLANLAR
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam