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Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti
Şişli'de bir apartmanın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.
|11 Ocak 2021 12:35
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Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 6'ıncı katında oturan Gülten S. (69) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olay yerini yaya trafiğine kapatarak çalışma yaptı.
İncelemenin ardından Gülten S.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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