Kobani davasında sanıklar 'azmettirici' olarak HDP'li yöneticileri gösterdi

- Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin hayatını kaybettiği ülke genelindeki olayların faillerinden bazıları, sorgularında dönemin HDP Eş Başkanları ile parti yöneticilerinin çağrısı üzerine eylemlere katıldıklarını söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı davanın iddianamesinde, olay tarihinde sokaklarda terör faaliyetlerine katılan örgüt mensuplarının beyanları yer aldı.

Kobani olayları esnasında 35 il ve 96 ilçede yapılan yasa dışı gösterilerde yer aldıkları tespit edilen kişiler, sorgularında "azmettirici" olarak dönemin HDP'li yöneticilerini işaret etti.

Bu kapsamda yasa dışı eylemlere katıldığı için hakkında işlem yapılan B.A, dava dosyasına giren beyanında HDP Genel Merkezi ile dönemin Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın çağrısı üzerine eylemlere katıldığını belirterek, "Parti genel merkezimiz ve eş başkanımız tarafından Suriye'nin Kobani bölgesine IŞİD terör örgütü tarafından yapılan saldırıların protesto edilmesi için çağrıda bulunuldu. Çağrıya uyarak eyleme katıldım." beyanında bulundu.

Benzer bir ifade veren sanık A.K. da "HDP eş başkanın (Demirtaş) çağrısı üzerine değişik parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kamuoyunda 'Kobani eylemleri' olarak bilinen eyleme toplumsal duyarlılığım nedeniyle katıldım." dedi.

Sanık A.B. ise Demirtaş'ın çağrısı üzerine DEAŞ'ın Kobani'ye saldırısını protesto etmek için eylemlerde yer aldığını kabul etti.

Muş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan H.Y, 8 Ekim 2014'te, HDP'nin sosyal medya hesapları üzerinden "eylemlere katılmaları" yönündeki duyurusu üzerine harekete geçtiğini ifade etti.

Sanık M.S. olay tarihide yapılan sorgusunda, "HDP'nin almış olduğu ve yapmış olduğu eylem çağrısı üzerine parti yöneticisi olarak katıldım." beyanında bulundu.

Yasa dışı eylemlere katıldıkları tespit bazı kişiler de terör örgütü PKK tarafından tehdit edildikleri için alanlara indiklerini iddia etti.

Sanık E.P, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, "Brüks isimli terör örgütü mensubu köyde her evden bir kişinin Malazgirt'e giderek eyleme katılacağını söyledi. Adı geçen, daha sonra evime geldi. Evde oturduğumu görünce bana neden eyleme gitmediğimi sordu. Eğer eyleme gitmezsem diğer kız kardeşimi de kaçıracağını söyledi. Ben de korktuğum için Malazgirt merkeze geldim." ifadesini kullandı.

İddianamede, söz konusu beyanlara ilişkin şu tespite yer verildi:

"Terör içerikli eylemlerde bulunan şahısların PKK/KCK'ya münhasır kişi kişilerin, HDP yönetimi, MYK, eş başkanları ve yetkilileri ve yine dosyada şüpheli olarak yer alan bazı siyasi partilerin yönetimi tarafından alınan ve üyelerine iletilen talimat, mesajlar doğrultusunda sokağa çıktıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır."

- HDP'li yöneticiler iddianamede "azmettirici" olarak yer aldı

Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başladı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç ise kullanılamaz hale getirildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından olayların failleri yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri "azmettirenlere" yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı ve Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında dönemin HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan sanıklar hakkında, 38'er kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile binlerce yıla varan süreli hapis cezası isteniyor.

Sanıklar, 26 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.