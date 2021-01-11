1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adnan Oktar'a bin yılı aşkın hapis cezası

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.
 11 Ocak 2021 13:20
+Aa- Yazdır
Adnan Oktar'a bin yılı aşkın hapis cezası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar hakkındaki hüküm açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklardan Tarkan Yavaş'ı "örgüt yöneticisi olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar", "gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak" ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlarından toplamda 211 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verildi.

Mahkeme ayrıca örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların "bireysel suçlar" olduğunu bildirerek, örgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezaların, yönetici sanıkların cezalarına ekleneceğini kayda geçirdi.

Mahkemenin sanıklarla ilgili kararı okuması sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
11 Ocak 2021 14:56		 Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
11 Ocak 2021 14:49
Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti
11 Ocak 2021 12:35		 Avukat, eşi ve stajyerinin öldüğü evde 4 muhabbet kuşu canlı bulunmuş!
11 Ocak 2021 12:03
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!
11 Ocak 2021 10:49		 Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
11 Ocak 2021 10:02
Görevden alınan başkan meclis toplantısını engelledi
11 Ocak 2021 09:56		 Kavga ettiği otel sahibine sahte evrakla ceza kesti
11 Ocak 2021 09:54
Aleyna eski sevgili kurbanı çıktı
11 Ocak 2021 09:11		 Kızına fuhuş yaptıran babaya bıçakla saldırdı, 25 yıl hapsi isteniyor
11 Ocak 2021 07:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:02 - 'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'14:56 - Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu14:49 - Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı14:48 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti14:44 - FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı14:43 - Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
14:33 - Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız14:28 - AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi14:18 - Valilik açıkladı: 1512 kişiye sokağa çıkma cezası verildi14:07 - Ekonomistler, işsizlik rakamlarına ne dedi?14:04 - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı14:01 - Yerli aşının kullanımı için tarih verildi
14:00 - Üniversitenin ön değerlendirme sonuçlarına üç eleştiri13:58 - Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı13:55 - Bahçeli: Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk Milletine hıyanet13:51 - Prof. Dr. Yunus Taş korona nedeniyle hayatını kaybetti13:46 - Bu ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü!
13:42 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
İşte WhatsApp'ın 3 hedefi
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar
Akaryakıt fiyatlarına kur ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 5
yasin suresi 2
su faturası 2
whatsapp'ın 8 şubat'tan itibaren yeni sözleşme dayatması 17
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 2
rezistans 1
telefon fiyatları 2
müshil 1
arka sokaklar 2
kamu görevlileri veya memurlar arasındaki ücret adaletsizliği 3
SON İLANLAR
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam