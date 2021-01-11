Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.
|11 Ocak 2021 13:42
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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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