Prof. Dr. Yunus Taş korona nedeniyle hayatını kaybetti
|11 Ocak 2021 13:51
|+Aa- Yazdır
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 4 Ocak'ta Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanan Taş (58), durumunun kötüleşmesi üzerine 8 Ocak'ta yoğun bakıma alındı.
Prof. Dr. Taş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Taş'ın cenazesi, sabah saatlerinde hastane önünde yapılan törenin ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOÜ ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu. Ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteoroloji, 'kuvvetli fırtına' nedeniyle 6 ile yönelik 'sarı uyarı' yaptı
11 Ocak 2021 15:05
|Ekonomistler, işsizlik rakamlarına ne dedi?
11 Ocak 2021 14:07
|Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı
11 Ocak 2021 14:04
|Uzmanından, 'Üç kuralı hayatımızdan çıkarmayacağız' uyarısı
11 Ocak 2021 13:30
|İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı
11 Ocak 2021 12:23
|Türkiye'nin ilk mRNA aşısının yazın kullanıma sunulması planlanıyor
11 Ocak 2021 11:52
|2020'de en soğuk il Ardahan, en sıcak il Şırnak oldu
11 Ocak 2021 11:17
|Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
11 Ocak 2021 10:56
|Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı
11 Ocak 2021 10:50
|Dağlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu
11 Ocak 2021 10:48