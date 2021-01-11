Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı

Kastamonu İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası, törenle açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce sosyal medya hesabından, "İstanbul'da olur da Kastamonu'da olmaz mı? Kastamonu İl Nüfus ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz Valiliğimiz tarafından tahsis edilen müstakil binada yepyeni kimliğiyle hizmete hazır. Emeği geçenlere teşekkürler." şeklinde paylaşım yapmıştı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından nüfus müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, yeni nüfus müdürlüğü binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının uzun süredir bu konuda çalışmaları olduğuna işaret eden Çakır, "İçişleri Bakanlığımız, bildiğiniz gibi son 3 yıldır Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinin çok daha iyi bir konseptle vatandaşımıza hizmet vermesi noktasında yoğun bir çaba içinde. Yurdun her köşesinde yeni hizmet binaları devreye alınıyor. Biz de inşallah bugün İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüzü, İl Özel İdaremize ait binada hizmete alacağız." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çakır, "İnşallah vatandaşımıza sağlıklı, huzurlu ve güzel günlerde hizmet yaparız." diye konuştu.

Açılışın ardından beraberindekilerle müdürlük binasını gezen Vali Çakır, kimlik kartı ile ehliyetini birleştirdi.

Kastamonu mimarisine uygun olarak inşa edilen iki katlı ve yaklaşık 900 metrekarelik alana sahip müdürlükte, Kovid 19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yapıldı. Yeni binada, çalışan masalarının arasına mesafe koyulurken masaların yanlarına ve önüne cam bloklar yerleştirildi. Bekleme bölümündeki oturma düzeni de sosyal mesafeye uygun olarak tasarlandı.