Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|11 Ocak 2021 14:04
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Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Arık'a dün uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.
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