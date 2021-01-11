Valilik açıkladı: 1512 kişiye sokağa çıkma cezası verildi
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1512 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.
|11 Ocak 2021 14:18
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Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1512 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4-10 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye adli/idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulandı.
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