1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir." ifadesini kullandı.
 11 Ocak 2021 14:28
+Aa- Yazdır
AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "sözde Cumhurbaşkanı" şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirken, bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanı'nın "tarafsız" olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu söylemlerin sahiplerinin hala milli egemenlik karşıtlığı yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Saldırdıkları makam devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir."

Çelik, milletin iradesiyle onaylanmış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve partili cumhurbaşkanlığına karşı "siyasi muhalefet" üretmek adına demokrasiye karşı "husumet siyaseti" üretildiğini ifade ederek, bunun demokratik muhalefet değil, husumet üretme siyaseti olduğunu belirtti.

Siyasi muhalefet yapmakla, demokratik olmayan bir zihniyeti dayatmak arasındaki farkı gözetmeden konuşulduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız milletimizin hiçbir kesimini diğerinden ayırmadan, ülkemizin hiçbir yerini diğerinden üstün ya da aşağıda saymadan görev yapmaktadır. Demokrasiye düşmanlık etmek, millete kötülük etmektir. Demokratik hukuk devletinin meşru makam ve mekanizmalarını hedef almak demokratik bir siyasi muhalefet biçimi değildir. Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Muhalefet yapmak başka, husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'
11 Ocak 2021 15:02		 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti
11 Ocak 2021 14:48
Bahçeli: Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk Milletine hıyanet
11 Ocak 2021 13:55		 Deva Partisi Başkanlık Kurulu belirlendi
11 Ocak 2021 11:58
Erdoğan'dan talimat: Grup ve Genel Merkez, yasalar için birlikte çalışın
11 Ocak 2021 07:15		 Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün... Gündem normalleşme
11 Ocak 2021 06:50
BAE'li Bakan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini söyledi
11 Ocak 2021 00:34		 Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı
11 Ocak 2021 00:12
11 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
11 Ocak 2021 00:01		 Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnunuz
10 Ocak 2021 23:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - Meteoroloji, 'kuvvetli fırtına' nedeniyle 6 ile yönelik 'sarı uyarı' yaptı15:02 - 'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'14:56 - Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu14:49 - Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı14:48 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti14:44 - FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı
14:43 - Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak14:33 - Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız14:28 - AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi14:18 - Valilik açıkladı: 1512 kişiye sokağa çıkma cezası verildi14:07 - Ekonomistler, işsizlik rakamlarına ne dedi?14:04 - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı
14:01 - Yerli aşının kullanımı için tarih verildi14:00 - Üniversitenin ön değerlendirme sonuçlarına üç eleştiri13:58 - Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı13:55 - Bahçeli: Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk Milletine hıyanet13:51 - Prof. Dr. Yunus Taş korona nedeniyle hayatını kaybetti
13:46 - Bu ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
İşte WhatsApp'ın 3 hedefi
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar
Akaryakıt fiyatlarına kur ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pijama 3
e-nabızdaki raporu google çeviride türkçeye çevirmeye çalışmak 2
lahana 1
Telegram 1
beyin fırtınası 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
2022ye de yaklaşıyoruz 1
Her şey için,hayat için,en hakiki mürşit ilimdir,fendir 2
Sokağa çıkma yasağını delme çözümleri 1
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 4
SON İLANLAR
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam