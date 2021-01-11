1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili illere gerekli taksimatların yapıldığını, aşının Sivas'a da geldiğini söyledi.
 11 Ocak 2021 14:33
+Aa- Yazdır
Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili illere gerekli taksimatların yapıldığını, aşının Sivas'a da geldiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sivas Valiliği ek binasında düzenlenen "Basınla Biz Bize" programında konuşan Ayhan, kentte salgın döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta eylül ve kasım aylarında vaka sayılarının iki sefer en üst noktaya ulaştığını belirten Ayhan, getirilen kısıtlamaların ardından aralık ayında vaka sayılarında yüzde 70 düşüş gerçekleştiğini ifade etti.

Ayhan, bu düşüşün sağlık sistemi üzerindeki yükü de önemli ölçüde azalttığını aktardı.

Sivas'ta bugüne kadar 211 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldığının bilgisini veren Ayhan, bir soru üzerine ise Kovid-19 aşılarının kente geldiğini söyledi.

Aşılamanın usul ve esaslarının henüz netleşmediğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Aşıda önceliğimiz sağlık çalışanları. Kovid-19 geçirmiş olanlar aşı olmayacak. Sağlık çalışanlarımızın akabinde emniyet ve jandarma personelimiz. Ardından 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve akabinde de kronik rahatsızlığı olanlar. Yaptığımız çalışmalarda yüzde 50 neredeyse vurulmak isteyen var, yüzde 50'de bu konuda bir direnç var. Maalesef Türkiye'de böyle nefreti çok kolay satın alan, çok kolay klavye kahramanlığı yapanlar var. Vatandaşın maalesef bu konudaki düşüncesinde, böyle soru işareti bıraktırıyorlar. Buradaki usul ve esaslar net çıkmadı, bu hafta içerisinde genel çizelge belli olacak. Aşı, aile hekimliklerinde mi olacak, randevulu mu olacak o konuda bir planlama yapılıyor takip ediyoruz."

Sivas'a Kovid-19 aşısının geldiğini belirten Ayhan, "Şu an illere bu konuda gerekli taksimatlar yapıldı, ilimize de geldi. Aşılamalar yakında başlayacak. Ama dediğim gibi net usul ve esas belli değil. Yaptığımız pandemi toplantısında sağlık çalışanlarımız öncelikli." dedi.

Ayhan, kendisinin de aşı yaptıracağını ifade etti.

- İsmail Güneş'in eşi fotoğraf makinesi ve kamerasını müzeye bağışladı

Toplantının sonunda, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in fotoğraf makinesi, kamerası ve cep telefonu, kentte kurulması planlanan basın müzesi için bağışlandı.

Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çocukları Tuluğhan ve Çağan, duygu dolu anlar içerisinde kamera, fotoğraf makinesi ve cep telefonunu Vali Ayhan'a teslim etti.

Ayhan, programda geçen yıl içerisinde yapılan projeler hakkında da bilgi verdi.

Program, basın kuruluşlarına plaket verilmesiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı
11 Ocak 2021 13:58		 Bu ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü!
11 Ocak 2021 13:46
Vali açıkladı: Dün 10 ilçede hiç vaka görülmedi
11 Ocak 2021 13:03		 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor
10 Ocak 2021 21:28
İyi haber Edirne'den geldi! Son 8 ayın zirvesine yükseldi
10 Ocak 2021 17:40		 2500 yıllık mezarlık müze oluyor
10 Ocak 2021 15:20
Bu mezarlar yerden 60 metre yükseklikte
10 Ocak 2021 12:32		 İstanbul'da beklenen yağış gece boyunca devam etti
10 Ocak 2021 09:00
Suriyeli diye mezar yeri vermediler
10 Ocak 2021 06:59		 Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti
09 Ocak 2021 23:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - Meteoroloji, 'kuvvetli fırtına' nedeniyle 6 ile yönelik 'sarı uyarı' yaptı15:02 - 'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'14:56 - Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu14:49 - Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı14:48 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti14:44 - FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı
14:43 - Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak14:33 - Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız14:28 - AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi14:18 - Valilik açıkladı: 1512 kişiye sokağa çıkma cezası verildi14:07 - Ekonomistler, işsizlik rakamlarına ne dedi?14:04 - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı
14:01 - Yerli aşının kullanımı için tarih verildi14:00 - Üniversitenin ön değerlendirme sonuçlarına üç eleştiri13:58 - Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı13:55 - Bahçeli: Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk Milletine hıyanet13:51 - Prof. Dr. Yunus Taş korona nedeniyle hayatını kaybetti
13:46 - Bu ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
İşte WhatsApp'ın 3 hedefi
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar
Akaryakıt fiyatlarına kur ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazartesi sendromu 1
emeklilikte yaşa takılma konusu 4
2020 yılındaki covid-19depremlerkuraklık 1
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 4
gram altın 1
dağ başında sekiz sene 5
Telegram 1
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 4
pijama 3
yasin suresi 2
SON İLANLAR
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam