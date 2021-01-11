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Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

Bazı Roman sivil toplum kuruluşları, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
 11 Ocak 2021 14:56
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Bazı Roman sivil toplum kuruluşları, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Avrupa Yakası Roman, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROMDER) üyeleri ile bazı Roman sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılımıyla Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de açıklamaya telekonferansla katıldı.

ROMDER Başkanı Mehmet Selçik, "9 Ocak'ta Türkiye televizyon tarihine geçecek utanç vesikası bir üslup ve tavırla ırkçı bir söylem ve aşağılamaya" şahit olunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Roman vatandaşları olarak, sevdalısı olduğumuz bayrağımızın ve ülkemizin en büyük aşıklarıyız. Bizler bu toprakların, bu vatanın asli unsurları, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün en güçlü savunucularıyız. Buradan hatırlatmak isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz Romanlar, bu topraklarda özür dilenmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizler bunca yıldır her türlü aşağılanmaya, ayrımcılığa ve cehaletle dillere pelesenk olmuş bu tarz söylemlere karşı alnımız ak, başımız dik şekilde ülkemize hizmet etmekten, üretmekten ve gülümsemekten asla vazgeçmedik. Ülkemizde 7 milyona yakın Roman kardeşlerimizden bir tane bile vatan haini çıkmadığı gibi ne başka bir kardeşini aşağılamış ne de ırkçı söylemde bulunmuştur."

Roman olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Selçik, "Devletimizin yanındayız ve her türlü ırkçı söylemi, bilinçaltının ağız alışkanlığına vuran her türlü aşağılamayı, saygısızlığı esefle kınıyor, ayaklarımızın altına alıyoruz. Erman Toroğlu hakkında ırkçı ve aşağılayıcı söylemleri sebebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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