'Sözde Cumhurbaşkanı' sözüne 1 milyon TL'lik dava
|11 Ocak 2021 15:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "sözde Cumhurbaşkanı" sözü nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıklamada sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.
Aydın, "Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.
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