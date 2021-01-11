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'Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak daha zor ve yıpratıcı'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum" dedi.
 11 Ocak 2021 15:45
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'Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak daha zor ve yıpratıcı'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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