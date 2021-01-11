'Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak daha zor ve yıpratıcı'
|11 Ocak 2021 15:45
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.
Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 11, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı'
11 Ocak 2021 17:59
|Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
11 Ocak 2021 10:12
|MEB, 2020'de 188 patent alındı
11 Ocak 2021 08:12
|MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
10 Ocak 2021 14:58
|Bakan Selçuk: Bakanlıkta telefonları 'Ziya Selçuk' açıyor
10 Ocak 2021 13:11
|MEB, yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırladı
09 Ocak 2021 14:45
|MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti
09 Ocak 2021 11:49
|MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı
08 Ocak 2021 15:39
|LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı
08 Ocak 2021 11:12
|MEB kaynaştırma öğrencileri için hayat bilgisi seti hazırladı
08 Ocak 2021 10:01