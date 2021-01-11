1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevdeki İKM'nin de olduğu 11 kişiye FETÖ'den gözaltı

Denizli'de, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 11 Ocak 2021 16:01
+Aa- Yazdır
Görevdeki İKM'nin de olduğu 11 kişiye FETÖ'den gözaltı

Denizli'de, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Ankesörlü telefon ile arandığı tespit edilen askeri okulda ilişiği kesilen 2 şahıs, ihraç edilen 2 askeri personel, polis kolejinden 1 şüpheli ve halen görevde olan infaz ve koruma baş memuru olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ terör örgütüne yönelik hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı. Toplamda 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı
11 Ocak 2021 19:50		 1'i kurmay yarbay, 33 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
11 Ocak 2021 18:02
Bakan Soylu: Son 4 yılda yurt içinde terörist sayısı yüzde 87 azaldı
11 Ocak 2021 17:36		 FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı
11 Ocak 2021 14:44
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
11 Ocak 2021 13:42		 Kobani davasında sanıklar 'azmettirici' olarak HDP'li yöneticileri gösterdi
11 Ocak 2021 12:54
'Mahrem imamlar' İKM ve katiplerle operasyonel hattan görüşmüş
11 Ocak 2021 12:53		 FETÖ'nün sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapsi istendi
11 Ocak 2021 10:58
'Gaybubet evi'nde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı adliyede
11 Ocak 2021 10:19		 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu
10 Ocak 2021 20:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir20:45 - Görme engelli müezzin eğitim azmiyle gönüllere ışık oluyor20:43 - Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü20:41 - Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı20:09 - Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi19:58 - İBB Meclisinde gerginlik: CHP'li üyeler salonu terk etti
19:50 - FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı19:38 - Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı19:35 - Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız19:34 - DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme19:32 - Trakya'da sağanak etkili oluyor19:25 - Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
19:23 - Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı19:20 - Öğrencisiz okullarda İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu19:18 - Bayrak törenine katılan Vali: Bu yalnızlık bizi hüzünlendiriyor19:08 - Koronavirüs tedbirleri grip vakalarını azalttı18:59 - Mahkemeden 'okudum anladım' kararı
18:52 - Beşiktaş Başkanı Çebi koronayı ikinci kez yendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lahana 1
el lezzeti 1
11.01.2021 kabine toplantısı kararları 1
hava kirliliği 2
beyin fırtınası 1
telefon fiyatları 2
su faturası 2
şaban oğlu şaban 1
pijama 3
Baskül 2
SON İLANLAR
Bitlis Hizan SYDV personel alacak
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müd. Engelli İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam