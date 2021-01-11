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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

çorum ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı.
 11 Ocak 2021 18:45
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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

ÇORUM

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Cevizli köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Karara göre karantina bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

OSMANİYE

Osmaniye'de bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırmacılı köyü Tülücüler Mahallesi'nde 9 pozitif vaka ve temaslı 9 kişi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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