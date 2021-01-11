1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek
 11 Ocak 2021 17:09
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Antalya'da, Türkiye'nin ilk EXPO'su alanı olarak 2016'da açılan botanik park, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.

Turizmin başkenti Antalya, sinema sektöründe Hollywood yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek.

Bu doğrultuda, Aksu ilçesinde 4 yıl önce, "Çiçek ve Çocuk" temalı kültürel ve görsel şölene ev sahipliği yapan 121 dönümlük alanda, sinema stüdyoları oluşturuluyor.

- "Kente getirisi oldukça yüksek"

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, 121 dönümlük alanı devraldıktan sonra daha iyi değerlendirebilmek amacıyla organizasyon şirketlerine teklifler götürdüklerini söyledi.

Bu doğrultuda, Five Eyes filminin yapım şirketiyle çalışan Türk şirketi ile iletişime geçtiklerini anlatan Karaca, filmin Antalya'da çekilmesine ilişkin avantajların yapım şirketine anlatıldığını kaydetti.

Dünya piyasasını araştırıp, aynı standartlarda bir teklif sunduklarını ve bu teklifin kabul edildiğini aktaran Karaca, "Çok yüksek bütçeli bir organizasyon, ancak kente getirisi de oldukça yüksek." dedi.

Film ekibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden çekim izni aldığını ve mekan kullanımı için de Antalya Valiliği, belediyeler ve ilgili kurumlarla resmi yazışmaların sürdüğünü dile getiren Karaca, alanın iç mekan bahçesini de film çekimleri için kiraya verdiklerini bildirdi.

- Alanda stüdyolar perdelerle çevrildi

Film ekibinin şu anda stüdyo kurduğunu ve alanda film platoları oluşturduğunu belirten Karaca, platoların hazırlandığı stüdyoların perdelerle çevrildiğini ifade etti.

Karaca, oyuncuların da ileriki günlerde Antalya'ya geleceğini, buna ilişkin konaklama ve ulaşım planlamalarının da yapıldığını kaydetti.

Turizm kenti Antalya'nın Hollywood organizasyonuna ev sahipliği yapacağının altını çizen Karaca, kentin sinema sektöründe de adından söz ettirmeye başlayacağını vurguladı. Bu tür projeleri önemsediklerini belirten Karaca, devamının gelmesi için de çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yapım ekibinin sadece EXPO alanında değil, kentin Kaleiçi gibi farklı noktalarında da çekim yapacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
09 Ocak 2021 23:24		 Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
07 Ocak 2021 10:19
Alişan canlı yayında aşı oldu: Örnek olmak istedim
06 Ocak 2021 11:51		 Yıldız Tilbe: Görücü usulü evlenmek en güzeli
06 Ocak 2021 10:28
Acun Ilıcalı MasterChef restoranı mı açıyor?
06 Ocak 2021 08:27		 İrem Derici: Koronavirüs bitmezse tımarhaneme geri dönerim
05 Ocak 2021 11:16
İkinci tetikçi Yağmur Aşık'ın sevgilisi çıktı!
03 Ocak 2021 09:59		 Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
03 Ocak 2021 01:04
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
02 Ocak 2021 13:00		 Zülfü Livaneli, yarı çıplak paylaşımda bulundu
01 Ocak 2021 15:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir20:45 - Görme engelli müezzin eğitim azmiyle gönüllere ışık oluyor20:43 - Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü20:41 - Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı20:09 - Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi19:58 - İBB Meclisinde gerginlik: CHP'li üyeler salonu terk etti
19:50 - FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı19:38 - Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı19:35 - Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız19:34 - DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme19:32 - Trakya'da sağanak etkili oluyor19:25 - Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
19:23 - Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı19:20 - Öğrencisiz okullarda İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu19:18 - Bayrak törenine katılan Vali: Bu yalnızlık bizi hüzünlendiriyor19:08 - Koronavirüs tedbirleri grip vakalarını azalttı18:59 - Mahkemeden 'okudum anladım' kararı
18:52 - Beşiktaş Başkanı Çebi koronayı ikinci kez yendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 1
siber güvenlikte durumum 1
hava kirliliği 2
yasin suresi 2
zil şal ve gül 1
emeklilikte yaşa takılma konusu 1
Baskül 2
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 4
pijama 3
dimitris pelkas 1
SON İLANLAR
Bitlis Hizan SYDV personel alacak
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müd. Engelli İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam