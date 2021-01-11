BioNTech ve Pfizer, 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
|11 Ocak 2021 17:15
|+Aa- Yazdır
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefinin 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.
BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yatırımcılara yapılan "Gelecek Nesil İmmünoterapi" adlı sunum, şirketin internet sitesinde yayımlandı.
Sunumda, daha önce 2021 için 1,3 milyar olarak açıklanan Kovid-19 aşı üretim hedefinin, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.
Aşıların, şirketlerin 6 üretim tesisinde üretildiği bildirilen sunumda, hedeflenen 2 milyar dozluk üretim kapasitesinden 1 milyar dozunun taahhüt edildiği kaydedildi.
Almanya'nın Marburg kentinde şubat sonunda faaliyete geçecek yeni üretim tesisinin yılda 750 milyon doz aşı üretebileceği aktarılan sunumda, Çin hariç aşının pazarlanmasında BioNTech ve Pfizer'in, eşit ortaklıkla çalıştığı belirtildi.
Sunumda, "Kovid-19 salgını muhtemelen endemik hastalık olacak." ifadesine yer verilmesi de dikkati çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerli aşının kullanımı için tarih verildi
11 Ocak 2021 14:01
|Bakan Varank, 'virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi
10 Ocak 2021 10:31
|Koronayla savaşacak 7 Türk aşısı yolda
10 Ocak 2021 07:30
|Koronavirüs aşıları bu odalarda yapılacak
08 Ocak 2021 19:09
|Aşılar en ücra merkezlerde bile böyle izlenecek
04 Ocak 2021 15:14
|Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: Aşılar ne kadar koruyacak?
03 Ocak 2021 10:38
|Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi
03 Ocak 2021 07:58
|Bakan Varank: BioNTech firmasıyla Türkiye'de ortak üretimi görüşeceğiz
31 Aralık 2020 14:39
|Aşının uygulanmasına yönelik süreç nasıl işleyecek?
31 Aralık 2020 14:06
|Grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
31 Aralık 2020 09:36