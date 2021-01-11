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Ocak ayı tebliğler dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ocak ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
 11 Ocak 2021 17:23
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Ocak ayı tebliğler dergisi yayımlandı

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa No

1. Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi 1

2. Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi 18

3. İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde Değişiklik Yapılması 20

4. İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi'nde Değişiklik Yapılması 23

5. Satranç (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu) Öğretim Programı'nda Değişiklik Yapılması 27

6. Forklift Operatörü, Loder Operatörü, Personel ve Yük Yükseltici İş Makinesi Operatörü ile Yüzey Kazıma İş Makineleri Operatörü Kurs Programları 28

7. Kompaktör Operatörü ve Skreyper Operatörü Kurs Programları 29

8. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitici Eğitimi Kurs Programı 30

9. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Ekli Çizelgede Değişiklik Yapılması 31

10. Duyurular 34

Tebliğler Dergisi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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