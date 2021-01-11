Ocak ayı tebliğler dergisi yayımlandı
|11 Ocak 2021 17:23
|+Aa- Yazdır
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa No
1. Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi 1
2. Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi 18
3. İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde Değişiklik Yapılması 20
4. İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi'nde Değişiklik Yapılması 23
5. Satranç (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu) Öğretim Programı'nda Değişiklik Yapılması 27
6. Forklift Operatörü, Loder Operatörü, Personel ve Yük Yükseltici İş Makinesi Operatörü ile Yüzey Kazıma İş Makineleri Operatörü Kurs Programları 28
7. Kompaktör Operatörü ve Skreyper Operatörü Kurs Programları 29
8. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitici Eğitimi Kurs Programı 30
9. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Ekli Çizelgede Değişiklik Yapılması 31
10. Duyurular 34
Tebliğler Dergisi için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
11 Ocak 2021 18:45
|KVKK da WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme'sini görüşecek
11 Ocak 2021 16:25
|Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
11 Ocak 2021 14:43
|Valilik açıkladı: 1512 kişiye sokağa çıkma cezası verildi
11 Ocak 2021 14:18
|Üniversitenin ön değerlendirme sonuçlarına üç eleştiri
11 Ocak 2021 14:00
|Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
11 Ocak 2021 13:27
|Bakanlıktan 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek
11 Ocak 2021 13:16
|İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımaya binemeyecek
11 Ocak 2021 12:48
|'Fesih Başvurusu' hizmetinden binlerce kişi faydalandı
11 Ocak 2021 12:14
|İş Kulüpleri 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılacak
11 Ocak 2021 11:54