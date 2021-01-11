1'i kurmay yarbay, 33 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
|11 Ocak 2021 18:02
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Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bursa merkezli İzmir, Ankara, Hatay ve Bitlis'te 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları, ardışık aranma kaydı ile "Bank Asya artıran hesabı" ve sosyal medya paylaşımları gibi örgütsel deliller bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 kişiden 33'ü yakalandı.
- Yakalananlar arasında örgütün aktif kadın üyeleri de bulunuyor
Zanlılar arasında, örgütün aktif kadın yapılanmasına dahil 9 zanlı, sözde serrehber, bölgeci, sohbet imamı, bölge talebe mesulü ve ev ablası gibi örgütsel konumları da olan kişilerle askeri mahrem yapılanmaya dahil 1 mahrem imam, 1 aktif yarbay, 1 astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi de bulunan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
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