THY'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı
|11 Ocak 2021 18:07
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Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımını yasaklandığını açıkladı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında yolcuların havayolu seyahatlerinde yetkili otoritelerce alınan kararı duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ventilli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıkladı.
"Uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır"
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" değerlendirmesinde bulundu.
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