1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koronada endişe verici rakamlara ulaşmıştık, şu anda yükselişi durdurduk'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Korona virüs ile ilgili, bir süre önce şehirde endişe verici rakamlara ulaşılmasının ardından süreci takip ederek şu anda yükselişi durdurduklarını belirterek "Şuanda yatay seviyede. Bunu daha da aşağılara düşürmek için hep birlikte kurallara uymalıyız" dedi.
 11 Ocak 2021 18:15
+Aa- Yazdır
'Koronada endişe verici rakamlara ulaşmıştık, şu anda yükselişi durdurduk'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Korona virüs ile ilgili, bir süre önce şehirde endişe verici rakamlara ulaşılmasının ardından süreci takip ederek şu anda yükselişi durdurduklarını belirterek "Şuanda yatay seviyede. Bunu daha da aşağılara düşürmek için hep birlikte kurallara uymalıyız" dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ve Başsavcı Tuncel'i, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve gazeteciler karşıladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak'ın aynı zamanda İdareciler Günü olduğuna da dikkat çekerek "İkisini de aynı gün olması daha da anlamlı. Bu vesileyle yönetim anlayışımızın en önemli parçası olan bu anlamlı günümüzü tebrik ediyoruz. Sizler de aynı bizler gibi 24 esasına dayalı, mesai menfu gözetmeksizin çalışıyorsunuz" diye konuştu.

Korona virüs süreci ile ilgili de konuşan Vali Ustaoğlu, şehirde vaka yükselişini şuanda durdurduklarına işaret ederek, "Korona virüs ile ilgili, endişe verici rakamlara ulaşmıştık, Sağlık Bakanımız sağ olsun her gün aradı, takip ettik ve şu anda yükselişi durdurduk, yatay bir seviyede. Bunu daha da aşağılara düşürmek için hep birlikte kurallara uymalıyız. Maske, mesafe, temizlik kurallarına özen gösterirsek biraz daha dişimizi sıkarsak 1 aya aşılama da başlar. Aşı miktarında bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Hep birlikte bu hastalıktan kurtulacağız. Bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz, halkımıza da duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
11 Ocak 2021 19:38		 Doğum günü pastasındaki mum yangın çıkardı, canlarını zor kurtardılar
11 Ocak 2021 17:21
AKOM'dan uyarı! İstanbul'a kar geliyor
11 Ocak 2021 16:46		 Karadeniz'deki doğalgazın çıkartılmasına 2 bin kişilik istihdam
11 Ocak 2021 16:33
Ordu'da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor
11 Ocak 2021 15:29		 Sivas Valisi: Aşılar ilimize geldi, yakında başlayacağız
11 Ocak 2021 14:33
Bakan Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı
11 Ocak 2021 13:58		 Bu ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü!
11 Ocak 2021 13:46
Vali açıkladı: Dün 10 ilçede hiç vaka görülmedi
11 Ocak 2021 13:03		 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor
10 Ocak 2021 21:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Kovid-19 salgını 'elektrikli ulaşım' tercihini hızlandıracak21:00 - İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir20:45 - Görme engelli müezzin eğitim azmiyle gönüllere ışık oluyor20:43 - Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü20:41 - Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı20:09 - Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi
19:58 - İBB Meclisinde gerginlik: CHP'li üyeler salonu terk etti19:50 - FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı19:38 - Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı19:35 - Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız19:34 - DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme19:32 - Trakya'da sağanak etkili oluyor
19:25 - Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti19:23 - Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı19:20 - Öğrencisiz okullarda İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu19:18 - Bayrak törenine katılan Vali: Bu yalnızlık bizi hüzünlendiriyor19:08 - Koronavirüs tedbirleri grip vakalarını azalttı
18:59 - Mahkemeden 'okudum anladım' kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hacıyatmaz 1
rezistans 1
pijama 3
Bip 3
kamu görevlileri veya memurlar arasındaki ücret adaletsizliği 2
kulplu bardak 2
11.01.2021 kabine toplantısı kararları 1
beyin fırtınası 1
11.01.2021 erzurumspor vs fenerbahce maçı 1
ankaragücü 4
SON İLANLAR
Bitlis Hizan SYDV personel alacak
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müd. Engelli İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam