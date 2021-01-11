Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması: Hala bir rüya
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de, bitmeyebilir de."
|11 Ocak 2021 18:34
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