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Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor.
 11 Ocak 2021 20:09
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Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 11 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ' Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız. ' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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