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Bayrak törenine katılan Vali: Bu yalnızlık bizi hüzünlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası Tekirdağ'da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.
 11 Ocak 2021 19:18
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası Tekirdağ'da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, okulları garip ve yalnız bırakmamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrasında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Süleymanpaşa İlkokulunda düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğretmenler katıldı.

Saatler 10.00'ı gösterdiğinde tüm katılımcılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşını okurken, Ay Yıldızlı Türk Bayrağı 3 öğrenci tarafından göndere çekildi.

Vali Yıldırım, tören öncesinde bir süre öğretmen ve idarecilerle sohbet etti

Protokol ve öğretmenlerin İstiklal Marşı'nı okuduğu törende, 3 öğrenci Türk bayrağını çekti.

Tören sonrasında okulları garip ve yalnız bırakmamak için bir araya geldiklerini ifade eden Vali Yıldırım, "Okullarımızı özledik. İnşallah ümit ediyorum bu pandemi tedbirleri bir an önce biter ve korona virüs tehdidi ortadan kalkar ve okullarımızın normal zamanlarına döneriz. Okullarımız öğrencisi, öğretmenleri, idarecisiyle ve velileriyle birlikte yaşıyor. Bu yalnızlık bizi hüzünlendiriyor. Öyle görünüyor ki bu tedbirleri bir süre daha devam ettireceğiz. Yavrucaklarımızın gözleri pırıl pırıl ama hafifte hüzünlü. İdarecilerimiz de hasretle bekliyorlar. Hep birlikte okullarımızın açılmasını bekliyoruz" dedi.

Okulumu çok özledim

Korona virüsün bitmesini ve okula gitmeyi istediğini belirten Elif Su ise "Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Uzun bir zamandan sonra okuluma geldim. Mutluluk hissettim ve okulumun özlemini biraz da olsa giderdim" şeklinde konuştu.

Tören sonrasında Vali Yıldırım, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
İhlas Haber Ajansı
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