Öğrencisiz okullarda İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu
|11 Ocak 2021 19:20
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Pandemi dolayısıyla okulların uzaktan eğitim yaptığı günlerde ülkedeki tüm okullarda öğretmenler öğrencileri olmadan İstiklal Marşı okudu. Ankara Çankaya Çiğdem Anadolu Lisesi'nde yapılan törende okulun öğretmenleri öğrencilerinden uzak bir şekilde bayrak töreni gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine ülkedeki tüm okullarda bayrak töreni yapıldı. Pandemi öncesi her pazartesi ve cuma günleri yapılan bayrak töreni bu sefer öğrencilerden uzak bir şekilde gerçekleşti. Öğrencilerin evlerinden katıldığını törende öğretmenler öğrencileri yerine okullarda İstiklal Marşı okudu.
Öğrencilerini çok özlediğini ve en yakın zamanda onlara kavuşmak istediğini belirten Çiğdem Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Rami Özalan, "Bugün İstiklal Marşı'mızı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimiz olmadan okuduk. 36 yıllık öğretmenlik hayatımda böyle bir gün hiç yaşamamıştım. Öğrencilerim olmadan bir okul düşünmek mümkün değil. Gerçekten öğrencilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladık" dedi.
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