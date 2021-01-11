Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

Yalova'da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak'da bulunan AK Parti İl Başkalığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi. Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran kişinin Bedir Unat (38), olduğu tespit edildi. Unat, başka bir iş yerine çekiçle saldırdığı sırada bölgedeki esnaf tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere; Bedir Unat'ın elinde çekiçle yürüdüğü, tabale ve camlara cekiçle vurduğu, daha sonra elindeki çekiçle yürüyerek uzaklaştığı anlar yansıdı.